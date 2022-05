Atalanta-Salernitana, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri cercano una vittoria che in casa manca da due mesi. I granata, invece, vanno a caccia del quarto successo consecutivo per inseguire il sogno salvezza. Atalanta-Salernitana, calcio d'inizio ore 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Atalanta-Salernitana è il match che chiude la 35^ giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra squadre con obiettivi diversi e momenti di forma opposti . I nerazzurri, ottavi in classifica, hanno vinto solo una delle ultime cinque partite disputate in campionato. Serve una risposta per centrare la qualificazione alle coppe europee. La Salernitana, invece, è sulle ali dell'entusiasmo grazie alle ultime tre vittorie consecutive. La squadra di Nicola crede nella salvezza e si prepara a un mini tour de force decisivo visto che, tra giovedì e domenica, giocherà due scontri diretti con Venezia e Cagliari.

Dove vedere Atalanta-Salernitana in tv

leggi anche

Il calendario della lotta salvezza

La partita tra Atalanta e Salernitana, valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022, si giocherà lunedì 2 maggio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. La gara sarà visibile in diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi.