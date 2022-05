Cagliari, Mazzarri via: al suo posto Agostini

I numeri di Mazzarri

L'esperienza di Walter Mazzarri a Cagliari si chiude dopo otto mesi. L'allenatore livornese era arrivato in Sardegna lo scorso settembre, prendendo il posto di Leonardo Semplici. In totale 32 panchine in rossoblù con la media di 0,84 punti per partita, frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte.