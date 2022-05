Nicola: "Orgoglioso, i giocatori hanno valori"

Una vittoria, prestigiosa, sfumata soltanto nei minuti finali, ma certezze consolidate : la Salernitana continua la sua rincorsa alla salvezza , ora distante due punti. Al termine della gara pareggiata contro l'Atalanta, Davide Nicola ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo i tre punti ma sono molto obiettivo, il pareggio è un risultato giusto . Il percorso iniziato due mesi e mezzo fa ha dimostrato che siamo competitivi e che possiamo giocare in campi così ostici. Abbiamo dimostrato di credere in cosa facciamo e ci mettiamo tutti noi stessi. Sono orgoglioso di poter allenare questi ragazzi, hanno emozioni genuine, voglia di esprimersi e ci credono ogni giorno sempre di più".

Dopo la gara contro l'Atalanta, la Salernitana è attesa da due gare casalinghe che valgono la salvezza: il recupero di giovedì 5 maggio contro il Venezia e la gara contro il Cagliari della 36^ giornata. Nicola ha così commentato: "Questa è un'avventura diversa. Bisogna venire a Salerno per capirlo. Questi ragazzi hanno valori importanti. Non è finito nulla, abbiamo tutto da conquistare e questo è il modo migliore per farlo. Poi sulla spinta dei tifosi: "Vedo i tifosi che si immedesimano ed è importante. Ci dimostrano un amore incondizionato. Anche oggi che eravamo fuori, eravamo pieni di gente. Sarà importantissimo che ci sostengano, noi daremo tutto ma ci sono anche momenti difficili. Se hai gente che ti aiuta tutto è possibile. Possono spingersi per andare oltre difficoltà e fatica".