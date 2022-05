Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Venezia, che chiedeva il 3-0 a tavolino per il match che non si è disputato lo scorso 6 gennaio all'Arechi. La partita si dovrà recuperare: le due squadre scenderanno in campo giovedì prossimo, 5 maggio, per lo scontro salvezza

Salernitana-Venezia si giocherà . È questa la decisione definitiva del Collegio di Garanzia del Coni, che ha respinto il ricorso del Venezia (che chiedeva il 3-0 a tavolino) e confermato la sentenza di primo e secondo grado: la partita, inizialmente in programma per lo scorso 6 gennaio, non disputata a causa dell'assenza della Salernitana per via degli elevati casi Covid all'interno del gruppo squadra, si recupererà giovedì 5 maggio alle 18 allo Stadio Arechi di Salerno .

La 35^ giornata si è aperta con il ko del Cagliari, in casa contro il Verona, ma è stata caratterizzata soprattutto dalla vittoria della Sampdoria nel "derby-salvezza" contro il Genoa: decidono Sabiri, con un gol, e Audero, parando a Criscito il rigore del possibile pari rossoblù al 96'. In serata lo Spezia ha fallito l'allungo decisivo per staccarsi, perdendo in rimonta 4-3 con la Lazio. Nella domenica Venezia ko con la Juve.

REGOLE ORDINAMENTO CLASSIFICA IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI Per il campionato 2021/22 la Figc ha ufficializzato che, in caso di arrivo a pari punti, si terrà conto della classifica avulsa , cioè dei punti fatti negli scontri diretti tra le squadre in questione. Nell’ordine, si considereranno quindi:

La nota ufficiale del Collegio di Garanzia del Coni

"Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2022, presentato, in data 15 aprile 2022, dal Venezia F.C. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la U.S. Salernitana 1919 s.r.l., e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dalla decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, assunta con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022, confermativa della decisione del giudice sportivo nazionale c/o Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 184 del 19 febbraio 2022, con la quale il giudice di primo grado aveva deliberato di non applicare alla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Salernitana – Venezia in programma il 6 gennaio u.s., rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara. Rigetta il ricorso".