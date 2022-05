Ci sono tre punti fermi nel clamoroso caso del fuorigioco fantasma in occasione del gol vittoria di Acerbi a La Spezia . E non parliamo dei tre punti che è valso alla Lazio, ma di tre certezze: la prima è che il fuorigioco non era affatto fantasma e che quindi il gol andava annullato , la seconda è che l'errore non è stato tecnico ma di comunicazione , il che - a proposito dei tre punti conquistati dalla Lazio - esclude ogni ipotesi di ripetizione della partita, e la terza è che la stagione dell'arbitro Pairetto e del Var Nasca è finita sabato sera . E non soltanto per loro: il designatore Rocchi, dispiaciuto e arrabbiato ma anche lucido nell'analisi dell'accaduto, ha infatti deciso di fermare pure gli altri quattro componenti della squadra arbitrale: l'avar Valeriani, i due assistenti e il 4° uomo

Stop per tutti quelli collegati con l'audio del Var

leggi anche

Mou frecciata alla Lazio: "Oggi si può vincere con gol in fuorigioco"

La ragione è semplice quanto disarmante: ciascuno di loro - avendo in cuffia le comunicazioni tra la sala Var di Lissone e il terreno di gioco del Picco - avrebbe potuto rendersi conto che Pairetto stava per far riprendere il gioco - disinnescando la possibilità di annullare il gol - e sarebbe potuto intervenire per fermarlo, evitando l'incredibile equivoco. L'arbitro di Torino infatti ha interpretato come via libera una parola o una frase in arrivo dalla sala Var e nessuno, Var in primis ovviamente, se ne è accorto in tempo. La definitiva chiarezza sull'episodio a questo punto potrà farla soltanto la diffusione dell'audio dei dialoghi tra var e arbitri: considerati i precedenti anche recenti e la linea comunicativa imposta da Rocchi fin dal suo arrivo, non è detto che dovremo aspettare a lungo.