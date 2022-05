"Sono un po' impaurito. Se dovessi smettere di giocare a calcio, cosa farò? So che avrei diverse possibilità di fare molte cose, ma non so se avrei la stessa adrenalina che ho adesso in campo", esordisce così Zlatan Ibrahimovic in un'intervista a ESPN. Lo svedese ha parlato a lungo del suo futuro, spiegando: "Sto provando a rimandare il ritiro, giocando e provando a segnare qualche gol, ma ovviamente per continuare a giocare devo stare bene fisicamente, devo essere in grado di farlo e devo divertirmi mentre gioco - spiega l'attaccante svedese - Se soffri troppo non ha senso continuare, meglio dire 'Ok, basta così. Hai fatto quel che hai fatto e ora inizia un nuovo capitolo'. Nella mia testa non c'è ancora questo pensiero, ma sono un po' preoccupato di smettere di giocare. Siamo come soldati. Sono vicino al ritiro, ma non è il momento".