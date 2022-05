Dopo la scadenza del periodo di esclusiva della trattativa con Investment Corp, altri gruppi imprenditoriali o fondi non nascondono il proprio interesse per il club rossonero. Tra questi, come riportano gli inglesi di Sky News, c’è RedBird Capital Partners, società americana con grande esperienza di investimenti nello sport che avrebbe presentato un’offerta di un miliardo di euro. Dal fondo Elliott non arrivano né conferme, né smentite, come già accaduto nel corso della trattativa con Investcorp

C’è il blasone di un club che ha vinto 7 Champions League, l’unica squadra ad averne vinte meno del Real Madrid. C’è la gestione societaria sana e i risultati sportivi che sono tornati ad esaltare i tantissimi tifosi sparsi per il mondo. Inevitabile che il Milan gestito dal Fondo Elliott sia diventato appetibile, oltre che un’opportunità di mercato per fondi e gruppi di investitori attratti dall’idea di entrare nel nostro calcio. E non c’è soltanto Investcorp, il fondo del Bahrain che aveva ottenuto un periodo di esclusività nella trattativa per acquistare il club rossonero (ormai scaduta). Nel frattempo è stata effettuata la due diligence ma non si è passato alla seconda fase, quella del signing che porterebbe poi al closing. Secondo quanto riportano gli inglesi di Sky News, è spuntato intanto l'interesse di RedBird Capital Partners, società americana riconosciuta per una lunga e profonda esperienza di investimenti nello sport, avrebbe presentato un'offerta per l'acquisto del Milan per circa 1 miliardo di euro.