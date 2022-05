Il riscatto di Criscito: "È la mia rivincita"

Dalle lacrime di rabbia alle lacrime di gioia. In una settimana tutto è cambiato per Mimmo Criscito. Dal rigore sbagliato nel derby contro la Sampdoria al 96° minuto a quello realizzato al 95° minuto contro la Juventus, decisivo per la rimonta del Genoa. Un gol che ha consentito a Criscito di scaricare la tensione dei giorni scorsi con un'esultanza rabbiosa: "Il calcio fa piangere e fa sorridere - racconta Criscito - È stata la mia rivincita, anche se l'errore della scorsa settimana non lo cancella nessuno. In quel caso ho cambiato angolo all'ultimo e ho sbagliato. Oggi ero più tranquillo. Sono contento per questa vittoria che tiene accesa la fiamma per crederci". Così come l'errore, Criscito non dimentica la settimana difficile trascorsa: "In questi giorni ho fatto casa-campo e non sono mai uscito. C'era rabbia e delusione, ero concentrato sul lavoro. Oltre al gol ho fatto una buona partita".