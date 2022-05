Dopo l'annuncio del ritorno della malattia a fine marzo, Sinisa Mihajlovic è tornato in campo giovedì per dirigere il primo allenamento dopo le dimissioni dal "Sant'Orsola" di Bologna. Oggi invece è tornato a parlare in conferenza stampa, esordendo così prima delle domande: "Mi siete mancati anche voi, siete un male necessario (ride, ndr). Quando si vivono certi momenti, poi ci si rende conto di quanto anche le cose che non immagineresti ti mancano, come parlare con voi". L'allenatore del Bologna ha poi parlato del periodo passato in ospedale, spiegando che "Questa volta è stata più pesante dal punto di vista mentale. A causa del Covid sono dovuto rimanere sempre da solo, ho visto mia moglie solo per tre ore in un giorno. Dal momento che sono rientrato in ospedale, il mio obiettivo è stato quello di tornare alla normalità il prima possibile - spiega Mihajlovic - Quando mi sono trovato dopo trenta e passa giorni di nuovo in campo è stato bellissimo, sono emozioni che purtroppo ho già vissuto. La salute ti fa godere la vita, ma la malattia ti fa comprenderne bene il significato. La famiglia - sia quella di sangue, ma anche i miei giocatori - mi ha dato forza grazie alla tecnologia". Mihajlovic ha poi voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno mostrato vicinanza in questo periodo: "Colgo l'occasione per ringraziare squadra, società, staff, medici e infermieri che mi sono sempre stati vicini. Ormai sono di casa al Sant'Orsola, quando smetterò di allenare farò la guida turistica in ospedale (ride, ndr)".