Nico Gonzalez si presenta alla Juventus, dopo aver contribuito con un gol e un assist alla vittoria contro il Psv: "Per me era un sogno segnare con questa maglia". Sul suo passaggio in bianconero: "Quando arriva la Juve non devi pensare, ma dire di sì. Un idolo? Di Maria dentro e fuori dal campo. Vlahovic è migliorato veramente tanto" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Ha già disputato tre partite con la maglia della Juventus e realizzato un gol e un assist nel debutto in Champions League con il Psv. Nico Gonzalez si è perfettamente calato nella realtà bianconera e nella conferenza stampa di presentazione ha raccontato l'emozione della prima rete: "Sono davvero contento, per me era un sogno segnare con questa maglia e credo di aver trovato il momento giusto per farlo". La scorsa stagione è stata la migliore per l'argentino a livello realizzativo, con 12 gol in campionato. "Mi piacerebbe segnare di più, ma non è la mia priorità. La nostra idea è quella di aiutare la squadra, non si tratta di fare una rete o un assist in più". leggi anche Juventus-Psv 3-1, la partita in un click

"Di Maria un idolo dentro e fuori dal campo" Nico Gonzalez si è concentrato anche sulla scelta di lasciare la Fiorentina per trasferirsi alla Juventus: "Non ne ho parlato con nessuno durante la Copa America. Solo in vacanza ho iniziato a riflettere e quando arrivano i bianconeri non devi pensare, ma dire di sì". Sul calendario ricco di impegni: "Siamo la Juventus, dobbiamo vivere partita dopo partita senza preoccuparci. Per noi è bello giocare di più, siamo tutti giovani e vogliamo scendere in campo. Un idolo? Per me Di Maria lo è sia dentro che fuori dal campo, l'ho conosciuto e con me si è sempre comportato con grande umiltà".

"Col Napoli vogliamo un risultato positivo" La Juventus scenderà in campo sabato 21 settembre alle 18 contro il Napoli. "Vogliamo un risultato positivo", ha continuato Nico Gonzalez, "noi lavoriamo ogni giorno finalizzati solo verso quell'obiettivo e quando arriva la partita siamo sempre pronti. Sappiamo cosa dobbiamo fare e abbiamo un'idea chiara e la consapevolezza di doverci prendere le nostre responsabilità per riuscire ad arrivare al risultato che vogliamo". L'esterno d'attacco ha ritrovato Vlahovic, con cui aveva giocato alla Fiorentina: "Dusan è migliorato veramente tanto, sono tre partite che non segna ma è veramente positivo e dà una grandissima mano alla squadra, è un ragazzo eccezionale".