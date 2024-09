L'attaccante di Gasperini, dopo la rottura del legamento crociato sinistro, ha già ripreso a calciare. Per i primi tre mesi resterà a Villa Stuart, mentre dai primi di novembre proseguirà la preparazione a Bergamo. L’obiettivo è quello di rivederlo in campo per l'inizio del nuovo anno

Buone notizie per Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, al momento ai box per la rottura del legamento crociato sinistro – al quale è stato operato con l'interessamento del menisco e del collaterale lo scorso 5 agosto a Villa Stuart – ha già ripreso a calciare. Per i primi tre mesi il giocatore sarà seguito direttamente dall'equipe del professor Mariani (che lo ha operato nel mese di agosto) presso la clinica romana, prima di proseguire dai primi di novembre la preparazione a Bergamo. L’obiettivo è, salvo spiacevoli sorprese, quello di tornare in campo per l'inizio del nuovo anno.