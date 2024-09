Dopo la vittoria per 3-1 contro il Psv in Champions League, la Juventus è tornata ad allenarsi in vista dello scontro diretto con il Napoli. Thiago Motta sta valutando dei cambi di formazione per dosare le energie: Douglas Luiz ha riposato in coppa, Thuram è recuperato a livello di condizione fisica. Le ultime news nel VIDEO con Paolo Aghemo

