Sinisa Mihajlovic è tornato a Casteldebole. L’allenatore del Bologna, dimesso lunedì dal Policlinico Sant'Orsola dopo un ciclo di cure in seguito alla ricaduta della malattia, è tornato a dirigere questa mattina (giovedì 5 maggio) l'allenamento della squadra in vista della trasferta di Venezia. Prima della seduta, l'incontro e il confronto con la squadra. I giocatori rossoblù hanno organizzato al centro tecnico una grigliata per festeggiarlo

IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO