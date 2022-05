Gasp: "Arbitri di noi stessi, non dello scudetto"

Quarto risultato utile consecutivo per l'Atalanta , che con la vittoria per 1-3 contro lo Spezia si rilancia in zona Europa e raggiunge la Roma a quota 59 punti al sesto posto. Soddisfatto della partita dei suoi al termine del match anche Gian Piero Gasperini: "Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, ma devo vergognarmi del gol che abbiamo subito . È il classico gol di cui un allenatore deve vergognarsi, subire un gol così in vantaggio 1-0 è davvero brutto, ma la squadra è stata molto brava. È un errore pesante, ma abbiamo condotto sempre la gara". L'allenatore dell'Atalanta è però poi tornato su un concetto discusso a lungo, quello del tempo effettivo : "Assurdo che si giochi nemmeno la metà del tempo, soprattutto nel secondo tempo. È stato così nei primi 20-25 minuti, chiaro che in questo momento ci siano gli obiettivi dei club davanti a tutto, ma c'è un limite. Questa è una criticità del nostro campionato rispetto agli altri - spiega Gasperini - Io credo che potremmo venirne fuori, iniziando a denunciare le cose . In particolare le simulazioni importanti, ci sono le immagini e si denuncia tutto".

"Lotta scudetto? Saremo arbitri di noi stessi per l'Europa"

L'Atalanta potrebbe essere arbitro indiretto della lotta scudetto, vista la sfida a San Siro contro il Milan di domenica prossima: "No, saremo arbitri di noi stessi. Vogliamo raggiungere l'Europa perché sarebbe un altro gran successo per il club, anche se non è la Champions come negli ultimi tre anni. Ci teniamo molto, la squadra sta facendo ottime prestazioni, a volte condite da qualche episodio che ci ha messo in difficoltà". In seguito Gasperini ha parlato anche del suo futuro: "Spero che l'Atalanta indipendentemente da me o dai giocatori faccia sempre meglio, anche di più di ciò che abbiamo fatto in questi anni. È stato un successo già farsi conoscere in tutto il mondo - spiega Gasperini - Sono legato a questa società e all'ambiente, ho firmato il rinnovo a novembre, ma è chiaro che le cose sono un po' cambiate e dipenderà da ciò che deciderà la società. Non ne abbiamo mai parlato, ho una tale riconoscenza verso l'Atalanta da essere disposto a qualsiasi soluzione". Infine anche un giudizio sul calo della sua squadra in questa stagione: "Non siamo stati noi ad abbassare il livello, ma squadre come Spezia o altre di media-bassa classifica ad aumentarlo, ora non è facile per nessuno sfidarle. Da come si parla quest'anno sembra che abbiamo fatto una stagione disastrosa, ma non è così. L'Atalanta non può vincere lo scudetto o la Champions League, al massimo la Coppa Italia".