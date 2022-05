Vittoria di carattere del Milan , che rimonta l' Hellas Verona e si riprende la vetta. A due gare dal termine, ai rossoneri mancano quattro punti per raggiungere lo scudetto. Al termine della gara, Stefano Pioli si è soffermato sulla volalta per il titolo: "So quello che è stato il nostro percorso . Sonno innmorato dei miei ragazzi, lavoriamo tutti i giorni e so cosa stanno mettendo in campo. Oggi un'altra bella partita e un'altra vittoria . Siamo già concentrati sulla prossima partita che sarà tosta e difficilissima (contro l'Atalanta, ndr)". Sulla squadra di Gasperini: "All'andata contro l'Atalanta abbiamo giocato una delle partite migliori del campionato. Sono una squadra forte , sia come collettivo che come singoli".

"Tonali mi ricorda De Rossi"

Dall'Atalanta all'Atalanta. Per Stefano Pioli, proprio l'umiliante sconfitta del 22 dicembre 2019 per 5-0 ha sancito la svolta: "Questo Milan è nato dalla sconfitta umiliante contro l'Atalanta. Lì abbiamo capito come ripartire e cosa fare per far crescere la squadra. Abbiamo imparato tanto da quella partita". Il gruppo rossonero è concentrato verso l'obiettivo: "I ragazzi hanno superato tanto gradini, ora contano gli ultimi due. Manteniamo alta l'attenzione e la concentrazione, che ci hanno accompagnato finora, anche per la prossima gara". Poi su Rafael Leao e Tonali: "Sono giovani ma forti. Alla fine della scosa stagione li ho lasciati in un modo e li ho ritrovati completamente diversi a inizio stagione. In tanti stanno vivendo per la prima volta queste emozioni e sensazioni, ma lo stanno facendo nel modo giusto. Tonali? Mi ha detto di sentirsi più Tonali di Pirlo. A me ricorda De Rossi".