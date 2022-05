Maldini: "Traguardo vicino, gestiremo pressione"

Vincendo a Verona , il Milan si è avvicinato ancor di più al sogno scudetto. Un successo, quello del Bentegodi, che ha permesso ai rossoneri di conservare il vantaggio di due punti sull'Inter, a due giornate dalla fine. Insomma, mancano 4 punti per realizzare il sogno, da conquistare nelle gare contro Atalanta e Sassuolo. E Paolo Maldini , vicino alla squadra anche a Verona, ci crede sempre di più: "Il traguardo è vicino perché mancano due partite – le parole del direttore dell'area tecnica rossonera a Milan TV – Non saranno gare facili, così come non lo era quella di Verona. Ho visto l'Atalanta con lo Spezia, è una squadra ancora viva e che si sta giocando l'Europa, con giocatori di altissimo livello. Ma giocheremo a San Siro, sicuramente con lo stadio pieno. Avremo certamente una grande pressione, ma sapremo gestirla ".

"Dopo l'1-0 potevamo andare in crisi, la squadra è stata matura"

Sulla vittoria di Verona, aggiunge: "Con l'entusiasmo che c'è intorno a noi è importante dare tranquillità alla squadra. La partita è iniziata molto bene, abbiamo dominato per 25 minuti ed eravamo anche riusciti ad andare in vantaggio, poi sfortunatamente il gol è stato annullato per un fuorigioco millimetrico. Poi abbiamo preso gol e, in queste circostanze, se non sei pronto puoi andare anche in crisi. Quando mancano così poche partite e vedi il traguardo allontanarsi, se la squadra non è abbastanza matura per reagire nella maniera giusta puoi anche perdere le distanze, le misure e la testa. Quindi faccio veramente i complimenti ai miei ragazzi, è stato fatto tutto quello che è stato chiesto loro di fare, anche quelli che sono entrati".