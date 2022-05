Lo svedese ha parlato ai suoi compagni prima della partita di Verona e il suo discorso ha colpito la squadra, che poi è scesa in campo vincendo una gara fondamentale. "Ha detto che al Milan si ricordano solo di chi ha vinto gli scudetti e la Champions e che quindi abbiamo poche gare per far sì che si ricordino di noi", le parole di Pioli VERONA-MILAN, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Il Milan ha ottenuto a Verona una vittoria fondamentale in chiave scudetto, tre punti pesanti per rispedire l'Inter al secondo posto e tenere i nerazzurri a -2 a 180 minuti dalla fine del campionato. Zlatan Ibrahimovic ha dato il suo apporto in campo per pochi minuti, contribuendo con la sua esperienza alla gestione del prezioso vantaggio nel finale. Ma lo svedese ha nuovamente fatto la differenza con la sua leadership. Come viene riportato dai protagonisti, che hanno raccontato di un discorso che l'attaccante ha fatto ai suoi compagni nello spogliatoio prima della gara. Parole che hanno colpito, che sono arrivate dritte al cuore di chi è sceso in campo ed era chiamato a vincere una partita difficilissima, ma che ha avvicinato un po' di più il sogno scudetto.

L'apporto di Ibra leggi anche Pioli: "Innamorato dei miei. Ora ultimi 2 sforzi" Lo svedese ha trovato così il modo di essere decisivo pur scendendo in campo per pochi minuti. D'altronde lui è uno dei pochi, nello spogliatoio rossonero, che sa come si vince, ha vinto 12 volte il campionato in carriera tra Italia, Spagna, Francia e Olanda. Ma, soprattutto, Zlatan Ibrahimovic è colui che ha cambiato il Milan in questi due anni e mezzo. I rossoneri lo presero dopo l'umiliante 5-0 di fine 2019 contro l'Atalanta, punto più basso da cui poi iniziò la risalita. Giorno dopo giorno il Milan ha lavorato per ritornare grande e avvicinare quel sogno scudetto che sembrava lontanissimo. Anche in una stagione caratterizzata dagli infortuni, Ibra è stato fondamentale con il suo carisma e la sua leadership. In campo, invece, il suo apporto è stato condizionato dai problemi fisici. Solo 10 presenze da titolare, 22 registrate in totale: sono 8 i gol realizzati e 3 gli assist. Ma Ibra va al di là dei freddi numeri.