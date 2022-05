Dall'entusiasmo per la finale raggiunta in Conference League, alla rabbia e alla delusione per la sconfitta contro la Fiorentina. José Mourinho ha attaccato le decisioni arbitrali, in particolar modo quella del Var di richiamare l'arbitro Guida all'On-field review, in occasione del rigore che ha poi dato il vantaggio alla squadra viola: "Oggi c’è una doppia spiegazione. Dopo la gara contro il Leicester mancavano energie fisiche e mentali. Sapevamo che sarebbe stata dura contro una squadra che si era preparata tutta la settimana. L'altra spiegazione vorrei sentirla dal signor Banti (Var, ndr) - l'allenatore giallorosso ha poi aggiunto - Ho già visto le immagini. È un tocco, non è un fallo. L'arbitro era vicino e non ha dato rigore. Non è da Var e invece Banti interviene". Poi sui torti arbitrali subiti: "Non parliamo solo della gara contro la Fiorentina, ma di quella di Venezia, di Bologna e di tanti e tanti episodi per cui non ci sono spiegazioni. Banti adesso dov’è? Perché ha richiamato un arbitro che stava a dieci metri e non ha fischiato rigore? Sono questo tipo di spiegazioni che vogliamo e non abbiamo. Abbiamo una finale che assorbe emozioni ed energie. Questa gara non è facile da dimenticare a Roma, ma abbiamo un campionato da giocare. È troppo quello che succede alla Roma. Abbiamo il rispetto dei tifosi, ma vogliamo anche quelli dei Banti di questa vita che seduti sulla loro sedia ci hanno tolto tanti punti".