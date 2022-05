Il 4,8% dei calciatori è laureato: la ricerca AIC

Il 4.8% dei calciatori pro è laureato. In Serie A i calciatori sono il 2% del totale. Hanno scelto equamente la laurea in Economia e quella in Scienze Motorie. In Serie B la percentuale cresce al 4.7% dei tesserati. Ancora più studiosi in Lega Pro con il 5.7%. Inoltre, tra i calciatori della Nazionale campione d'Europa ci sono un laureato e 3 iscritti

