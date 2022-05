L'esterno destro classe 2000 sottoposto "a un intervento di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria dolorosa accusata qualche mese fa". Stagione finita per lui: avrebbe comunque saltato la prossima partita contro il Verona per squalifica. Out anche nell'ultimo turno di campionato contro la Roma

Termina in anticipo la stagione di Wilfried Singo . L'esterno destro del Torino è stato infatti sottoposto nella mattinata di martedì a un intervento di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria dolorosa accusata qualche mese fa . Lo spiega una nota ufficiale diffusa dal club granata: "Wilfried Singo è stato sottoposto questa mattina a Monaco di Baviera ad intervento di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria dolorosa insorta alcuni mesi fa. L’operazione è stata eseguita dalla Professoressa Ulrike Muschaweck alla presenza del dottor Daniele Mozzone, responsabile sanitario del club".

L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà la riabilitazione nei prossimi giorni. Singo avrebbe comunque saltato per squalifica la prossima partita di campionato, in calendario sabato alle 18 sul campo del Verona, e non sarà a disposizione nell'ultimo turno di Serie A in casa contro la Roma. Un problema con cui fare i conti per l'allenatore granata Ivan Juric, costretto a fare a meno negli ultimi 180 minuti della stagione di un giocatore importante per i suoi schemi: in campionato Singo, 21 anni, ha sin qui saltato una sola partita, collezionando 35 presenze con 3 gol e 4 assist.