Un tabù nerazzurro da sfatare per avvicinare sempre più lo scudetto. A due sole giornate dalla fine del campionato e con due punti di vantaggio sull'Inter seconda in classifica, cresce l'attesa per l'ultima gara del Milan a San Siro. Nel penultimo turno di Serie A, domenica 15 maggio alle 18, i rossoneri affronteranno in casa l'Atalanta, un avversario che non rievoca bei ricordi. Da quando sulla panchina della Dea c'è Gian Piero Gasperini, ovvero dalla stagione 2016/17, il Milan infatti non ha mai battuto in casa i bergamaschi. Ecco come sono andati i precedenti.