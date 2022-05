L'amministratore delegato neroverde sulla lotta scudetto: "Sono circondato da milanisti e interisti che non fanno altro che dirmi 'mi raccomando eh' (ride, ndr)". Sulla squadra favorita: "Vedo meglio il Milan, per l'Inter non sarà facile vincere a Cagliari"

Dopo una stagione soddisfacente, in cui sono anche stati valorizzati tanti giocatori, il Sassuolo potrebbe adesso essere 'arbitro' della lotta scudetto, visto l'impegno contro il Milan del 22 maggio all'ultima giornata di campionato. Lo sa bene l'amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali: "Noi giocheremo l'ultima contro il Milan, quindi sono in mezzo tra milanisti e interisti che non fanno altro che dirmi 'mi raccomando eh, mi raccomando' (ride, ndr)". Poi l'ad del Sassuolo ha detto la sua sulla volata scudetto, indicando anche la squadra favorita: "Visto come si stanno evolvendo le ultime giornate, direi che il Milan è favorito. Sta dimostrando di essere un'ottima squadra, credo che abbia qualche chance in più. L'Inter giocherà con il Cagliari e non sarà una partita facile - spiega Carnevali - Vedremo cosa succederà, ma vedo il Milan leggermente favorito sui nerazzurri".