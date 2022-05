Finale Conference, Torino-Roma anticipata al 20/5

Il presidente della Lega Serie A Casini ha confermato che la sfida tra Torino e Roma, valida per l'ultimo turno di campionato, sarà anticipata a venerdì 20 maggio per permettere ai giallorossi di preparare al meglio la finale di Conference League

La Roma anticiperà a venerdì 20 maggio la sfida in trasferta contro il Torino valida per l’ultima giornata di campionato. La Lega Serie A ha infatti accolto l’appello della società giallorossa che ha richiesto l’anticipo del match così da poter preparare al meglio la finale di Conference League contro il Feyenoord in programma il 25 maggio a Tirana. A confermarlo è il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell’assemblea di Lega che si è tenuta al Coni: "La Roma giocherà di venerdì come chiesto. Decisione che è stata unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League".