Milan-Atalanta a Orsato, Doveri per Cagliari-Inter

Orsato dirige l'incontro di San Siro, decisivo in chiave scudetto. Doveri sarà invece a Cagliari, per la partita dell'Inter. Tutte le designazioni arbitrali della penultima giornata del campionato di Serie A

Penultima giornata del campionato di Serie A, che si appresta a vivere gli ultimi 180 minuti. C'è ancora tanto da decidere, a partire dalla lotta per lo scudetto con l'accesissimo derby tra Milan e Inter. I rossoneri ospiteranno l'Atalanta a San Siro, partita che sarà diretta da Orsato. Doveri, invece, dirigerà la gara dei nerazzurri di Inzaghi, di scena a Cagliari. Ayroldi è stato designato per Juventus-Lazio, mentre al Maradona ci sarà Fabbri per Napoli-Genoa. Situazione ancora aperta anche in chiave salvezza. La Salernitana sogna l'impresa e va a Empoli: al Castellani arbitrerà Massa. Per Udinese-Spezia c'è Aureliano, all'Olimpico per Roma-Venezia c'è Sozza. Infine, Ghersini e Mariani arbitreranno rispettivamente Bologna-Sassuolo e Sampdoria-Fiorentina.