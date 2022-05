Il saluto di Chiellini: "Vi aspetto allo Stadium"

Dopo l'annuncio del suo addio alla Juventus a fine stagione, il difensore ha pubblicato su Instagram un invito allo stadio per l'ultimo saluto: "Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera", le sue parole

La lunga avventura di Giorgio Chiellini alla Juventus sta per finire. Il difensore ha deciso di lasciare i bianconeri al termine della stagione e, dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, ha ufficializzato una notizia che era nell'aria. Restano 180 minuti alla fine di quest'annata calcistica, gli ultimi di Chiellini in maglia bianconera. "Giocherò contro la Lazio allo Stadium, poi vedremo se riuscirò a giocare anche a Firenze", le parole del difensore. Che, attraverso i propri social, ha invitato tutto il popolo juventino allo stadio per un ultimo saluto: "Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera. Vi voglio bene", ha scritto Chiellini sul suo profilo Instagram.