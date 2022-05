L'attaccante serbo - autore del momentaneo vantaggio bianconero - su Instagram dopo la sconfitta in Coppa Italia: "Partite come questa fanno male, ma sono pronto a scendere all'inferno per risalire in paradiso"

La Juventus chiuderà la stagione senza vincere un titolo dopo dieci anni. C'è rabbia e delusione in casa bianconera per aver fallito anche l'obiettivo della Coppa Italia, soprattutto tra i giocatori. Tra i tanti che hanno espresso il loro pensiero sui social, c'è anche Dusan Vlahovic - autore del gol del momentaeo 2-1 per la Juventus - che su Instagram ha scritto: "Partite come queste fanno male: ma se ho imparato una cosa è che sono pronto a scendere all'inferno con te, se servirà a riportarti in paradiso. Forza Juve". A questa didascalia, l'attaccante bianconero ha accompagnato tre foto: una in bianco e nero durante l'esultanza nel gol del 2-1, la seconda di rammarico dopo un'occasione fallita, la terza di delusione con la medaglia del secondo posto al collo. Rabbia per la sconfitta sì, ma nelle parole dell'attaccante serbo c'è subito una grande voglia di riscatto.