Dopo il trionfo in Coppa Italia, l'Inter si rituffa sul campionato. Domenica la trasferta a Cagliari per continuare la rincorsa al Milan e allo scudetto. Ambiente carico e numeri da record per Inzaghi, con la miglior media punti di tutti gli allenatori della storia nerazzurra. E in Sardegna sarà una sfida dai mille significati per Barella

Numeri da capogiro. Inzaghi attualmente ha la miglior media punti di tutti gli allenatori della storia dell’Inter. Analizzando tutte le competizioni e prendendo in considerazione quelli che hanno fatto almeno una stagione intera, viene fuori che Inzaghi tra campionato e coppe ha una media di 2,14 punti a partita , seguito dal primo Mancini e da Mourinho a 2.12 e da Conte a 2.11. Certo, mancano ancora due partite e gli altri hanno lavorato per più anni, ma queste statistiche, unite alle due coppe vinte, disegnano uno scenario già soddisfacente. Adesso resta il sogno scudetto . Difficile, forse impossibile, ma non ditelo ai giocatori. Lautaro sfreccia col suo nuovo bolide, Dumfries fa sempre selfie con la faccia seria, il Tucu riceve proposte di matrimonio..

La sfida speciale di Barella

Barella invece è già concentrato. Domenica giocherà contro la sua storia, contro il suo Cagliari che lotta per non retrocedere. Non c’è spazio per i ricordi, dall’esordio al primo gol, o per pensare all’anno scorso quando segnó senza esultare. Oppure alla prodezza con cui ha sbloccato la Coppa Italia. Questa è un’altra storia, tra scudetto e salvezza, e il lieto fine per qualcuno non ci sarà.