Mou: "Siamo noi a dover ringraziare i tifosi"

La Roma ci prova, calciando addirittura 46 volte, ma impatta contro il muro del Venezia, rimasto in dieci per l'espulsione di Kyine. Al termine del match, la squadra si è concessa un giro di campo con i tifosi che ci hanno tenuto a ringraziare la squadra. José Mourinho - intervenuto nel post gara - ha commentato così l'episodio: "Siamo noi che dobbiamo ringraziare i nostri tifosi. C'è un modo per poterli ringraziare ogni domenica: dare sempre tutto in campo e lo abbiamo fatto anche oggi - ha dichiarato l'allenatore portoghese - Se riusciremo a vincere anche una competizione, sarà meritato per noi ma lo sarà soprattutto per loro. Meritano tanto. Momenti così sono facili quando Inter o Milan vincono lo scudetto, ma la famiglia deve esserci sempre. L'atteggiamento dei tifosi della Roma significa molto di più. Sono davvero speciali". Poi l'allenatore giallorosso è tornato a parlare della partita: "Oggi abbiamo dato tutto e meritavamo di stravincere, abbiamo dominato, ma non siamo riusciti a segnare. In 11 vs 10 magari è più facile, è vero, ma non è sempre così perché loro si sono difesi in dieci e non era semplice per noi far gol".