Nicola: "Lotteremo fino alla fine. Perotti..."

L'allenatore granata dopo il pareggio contro i toscani: "Sfido chiunque a dire che la Salernitana non stia dimostrando di potersi salvare. Adesso tocca agli altri e non è facile per nessuno". Bonazzoli: "Sono arrabbiato, potevo fare meglio" EMPOLI-SALERNITANA 1-1, GOL E HIGHLIGHTS

Un pareggio amaro, ma nessun rimpianto. Davide Nicola vede il bicchiere mezzo pieno dopo l'1-1 al Castellani della Salernitana contro l'Empoli. Un risultato che non chiude il discorso salvezza per i campani, ma l'allenatore sottolinea il grande lavoro svolto dalla sua squadra finora: "Dopo quello che abbiamo fatto, sfido chiunque a dire che la Salernitana non stia dimostrando di potersi salvare - ammette Nicola - Bisognerà combattere fino all'ultimo secondo dell'ultima partita". Eppure la Salernitana ha avuto la chance per vincere il match con il calcio di rigore sbagliato da Perotti a sei minuti dalla fine. Nicola, però, difende l'argentino: "Diego è un giocatore e un uomo straordinario, l'errore fa parte del gioco - prosegue - La vita è un insieme di combinazioni, è giusto giocarci la salvezza all'ultima giornata davanti al nostro pubblico. Adesso tocca agli altri e non è facile per nessuno. Noi siamo orgogliosi perché per noi è stato un cammino duro e lo sarà anche il prossimo match contro l'Udinese".

"Non era facile riprendere un match così" leggi anche Vicario blocca la Salernitana: 1-1 a Empoli Nicola ha poi analizzato la sfida del Castellani con una Salernitana dal doppio volto tra il primo e il secondo tempo: "Non abbiamo iniziato benissimo - racconta l'allenatore -Siamo partiti un po' contratti, sentivamo la partita. Abbiamo anche accusato il caldo, si è fatto sentire sia per noi che per loro. Nella ripresa abbiamo dimenticato le preoccupazioni e giocato un secondo tempo straordinario. Abbiamo avuto una decina di palle gol, la partita è stata bellissima. Non era facile riprendere un match così e creare tanto. Dobbiamo rischiare in ogni partita. La Salernitana è arrivata in questa fase e con questi punti perché è sempre riuscita a esprimersi. Adesso resettiamo e prepariamoci per l'ultima sfida".

FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Venezia in B, il calendario della lotta salvezza A due giornate dalla fine del campionato la corsa salvezza si riduce a una lotta tra 5 squadre: il punto raccolto dalla Salernitana a Empoli infatti ha retrocesso aritmeticamente il Venezia, che paga le due sconfitte negli scontri diretti con i campani. Ecco il calendario e cosa succede in caso di arrivo a pari punti EMPOLI-SALERNITANA 1-1 LA CLASSIFICA ATTUALE 15) SAMPDORIA : 33 punti

: 33 punti 16) SPEZIA : 33 punti

: 33 punti 17) SALERNITANA: 31 punti*

31 punti* 18) CAGLIARI : 29 punti

: 29 punti 19) GENOA: 28 punti

28 punti 20) VENEZIA: 25 punti * ha già giocato la 37^ giornata REGOLE ORDINAMENTO CLASSIFICA IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI



Per il campionato 2021/22 la Figc ha ufficializzato che, in caso di arrivo a pari punti, si terrà conto della classifica avulsa, cioè dei punti fatti negli scontri diretti tra le squadre in questione. Nell’ordine, si considereranno quindi:



Punti fatti negli scontri diretti fra tutte le squadre arrivate a pari

fra tutte le squadre arrivate a pari In caso di ulteriore parità, la differenza reti negli scontri diretti

La differenza reti generale nell’intero campionato (prevale chi ne ha segnate di più in caso di ulteriore parità)

nell’intero campionato (prevale chi ne ha segnate di più in caso di ulteriore parità) Sorteggio LO SCONTRO SALVEZZA DELL'ULTIMO TURNO - Nella 36^ giornata all’Arechi la Salernitana, dopo aver vinto contro il Venezia nel recupero della 20^ giornata, pareggia 1-1 contro il Cagliari appena ereditato in panchina da Agostini. I campani restano con un punto di vantaggio sui sardi al termine di uno scontro diretto tesissimo: vantaggio su rigore di Verdi, pareggio di Altare al 99'