Thiago Motta: "Orgoglioso e felice del traguardo"

"Questi ragazzi rimarranno nella storia del club, si meritano tutto questo. Sono un privilegiato perché faccio parte di questo gruppo e li ringrazio”. Dopo la vittoria di Udine e la salvezza aritmetica ottenuta, Thiago Motta - allenatore dello Spezia - ha esordito così nell'intervista post gara. "È un momento bellissimo per quello che abbiamo fatto. Non era facile sapendo anche alcuni risultati, ma i ragazzi hanno affrontato la partita in modo fantastico, come sempre e hanno ottenuto una vittoria bellissima. Sono orgoglioso e felice, vedere il frutto del lavoro fatto dal primo giorno a oggi è davvero fantastico", spiega l'ex giocatore dell'Inter quasi emozionato. Di momenti complicati lo Spezia ne ha avuto qualcuno in stagione, ma l'allenatore spezzino ha dichiarato: "Il momento più difficile non me lo ricordo nemmeno. Ho un modo di lavorare ben preciso e penso sempre a dare il massimo nel presente, cercando di ottenere il massimo da questi ragazzi. Il merito è al 100% loro, non è stato facile, ma ne è valsa la pena vedendo quanta gioia abbiamo oggi".