Una vittoria che permette all'Inter di rimanere in corsa per lo scudetto. Tutto si deciderà negli ultimi novanta minuti di campionato. I nerazzurri rincorrono il Milan, ma Simone Inzaghi ci crede, così come la squadra: "Manca una partita, la squadra ci crede. Mi è successo personalmente di essere in ritardo di 2 punti e aver vinto lo scudetto. Ci crediamo. Nel calcio non bisogna mai mollare, questa squadra lo ha dimostrato. È sempre sul pezzo non ha mai mollato di un centimetro. Il Milan è davanti e chiaramente abbiamo bisogno di una loro sconfitta oltre che di battere la Sampdoria". Poi sui rimpianti stagionali: "Alla fine ognuno ha i punti che si merita. Rimpianti non ne ho. Penso alla stagione, alle tante gioie e ai due trofei, poi vediamo nell'ultima giornata cosa succede. Rigiocherei la gara d'andata contro il Liverpool, che nel 2022 ha perso soltanto contro di noi".