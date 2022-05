Bologna, Miha premiato come allenatore del mese

Sinisa Mihajlovic, eletto dalla Lega come "Coach Of The Month" di aprile, è stato premiato nel pre partita di Bologna-Sassuolo. L'allenatore serbo, nel momento della premiazione, ha voluto con sé tutto il suo staff che gli è stato vicino durante il ricovero al "Sant'Orsola"

Ultima gara stagionale davanti al suo pubblico per il Bologna , che chiude i suoi impegni al "Dall'Ara" nel derby emiliano con il Sassuolo. L'ultima gara interna ha visto anche tornare sulla panchina di casa Sinisa Mihajlovic per la prima volta dopo il ricovero del mese scorso. L'allenatore serbo, eletto dalla Lega Serie A come " Coach Of The Month " per il mese di aprile, è stato premiato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con i neroverdi. Nel ricevere il riconoscimento come miglior allenatore del mese , Miha ha voluto insieme a sé tutto il suo staff che gli è stato vicino mentre era ricoverato al "Sant'Orsola" di Bologna.

Mihajlovic: "A fine anno parlerò con la società, io qui sto bene"

leggi anche

Serie A, il calendario delle gare di oggi

Nel pre gara, Mihajlovic ha parlato anche di quello che sarà la prossima stagione: "La vita mi ha insegnato di non pensare troppo in avanti, di godersi il presente e ogni tanto tornare al passato per cercare di rimanere umili. Abbiamo altre due partite per chiudere bene l'annata, a fine anno faremo i conti e parlerò con la società". Miha, che ha un altro anno di contratto con il Bologna, non ha dubbi su ciò che vorrebbe fare: "Io ho sempre detto che sto bene qui: mi piacciono i tifosi, la società, la squadra. Cerco sempre di dare il massimo e di tirare fuori il meglio dai miei giocatori, a volte ci riesco altre no. Bisogna imparare dagli errori del passato: io dico sempre che vinco anche quando perdo, perché ho imparato qualcosa. Non bisogna crescere solo anagraficamente ma anche come uomini".