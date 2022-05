Serie A, il calendario delle gare di oggi

Quattro le gare in programma oggi: si parte col derby Bologna-Sassuolo (ore 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), alle 15 Napoli-Genoa. Volata scudetto nel vivo con Milan-Atalanta (ore 18) e Cagliari-Inter (ore 20.45)

Dalle 18 entra nel vivo la volata scudetto, con il Milan che a San Siro sfida l’Atalanta, mentre alle 20.45 scende in campo l’Inter sul campo di un Cagliari in piena corsa per non retrocedere. In caso di vittoria (e nerazzurri che non vanno oltre il pari) o di pareggio (con i nerazzurri sconfitti all’Unipol Domus) e risultato favorevole da Cagliari, la squadra di Pioli – prima a +2 in classifica – potrebbe festeggiare il tricolore.

Serie A, le gare di oggi della 37^ giornata