Spalletti: "Tutti vorrebbero un Insigne in rosa"

L'allenatore azzurro dopo la vittoria contro il Genoa e la festa per Insigne: "È quel tipo di calciatore che a volte ti fa arrabbiare, ma poi rimpiangi di non averlo a disposizione. Tutti gli allenatori lo vorrebbero in rosa". E sulla stagione del Napoli: "Con la grande partenza ci eravamo ritagliati uno spazio importante, dispiace non esser riusciti a lottare, ma la stagione è positiva"

Una vittoria per 3-0 che regala l'aritmetica del terzo posto al Napoli, ma oggi il "Maradona" era quasi interamente per Lorenzo Insigne, alla sua ultima partita in casa. Luciano Spalletti è partito proprio da Insigne nella classica intervista post partita: "Oggi c'era un bel clima per rendere onore alla festa di Insigne. Lorenzo ha dato un gran contributo alla squadra, è quel tipo di calciatore che a volte ti fa arrabbiare, ma poi rimpiangi di non averlo a disposizione. Appartiene a quella tipologia di calciatori che dal nulla ti creano la soluzione. Uno alla Del Piero, Totti, Baggio- spiega Spalletti - Ho iniziato a rimpiangere Insigne dal momento in cui ho scoperto che andrà via. Chiaro che è una scelta che va accettata, ora bisogna ritrovare la stessa qualità e le stesse caratteristiche di un giocatore come lui. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere in rosa. Oltre che qualità tecniche nell'ultimo passaggio, Insigne è bravissimo a far gol. Gli si respira sulla pelle questa qualità, anche oggi si è visto in un paio di occasioni". Poi l'allenatore del Napoli torna sulla partita: "Nel primo quarto d’ora non siamo stati bravi, anche per merito del Genoa. Poi abbiamo fatto valere la qualità e i passaggi nello stretto e abbiamo iniziato a creare".