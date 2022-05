Ultima all'Allianz Stadium con la maglia della Juventus per Paulo Dybala, che viene salutato dalle due leggende bianconere. Buffon: "Stessa maglia e stessa fascia", Del Piero: "Grazie per aver indossato la maglia bianconera con orgoglio"

Sette anni di Joya . Nonostante a fine stagione lascerà la Juventus , Paulo Dybala continua ad essere uno dei giocatori più incitati dalla tifoseria bianconera. L'argentino riceverà l'ultima ovazione dei propri tifosi in occasione della gara contro la Lazio. Per l'occasione, Paulo Dybala ha ricevuto un saluto diverso, quello di alcuni tifosi d'eccezione: Gianluigi Buffon e Alessandro Del Piero , ex capitani e leggende bianconere, hanno postato messaggi per l'ex Palermo.

Fratello maggiore, punto di riferimento nello spogliatoio nei primi anni alla Juventus. Gianluigi Buffon saluta Paulo Dybala: "Abbiamo difeso gli stessi colori. Abbiamo indossato la stessa maglia e la stessa fascia . Abbiamo provato le stesse emozioni e gioito per tante vittorie insieme. Paulo, buona fortuna per il tuo futuro". Lo stesso Dybala ha risposto: " Grazie di tutto, Gigione".

Del Piero: "Grazie per aver indossato con orgoglio la maglia bianconera"

Da idolo a erede. Paulo Dybala ha indossato la maglia di Alex Del Piero. Il campione del mondo gli ha augurato il meglio per il futuro, con un post pubblicato sui social: "Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà". Sempre su Instagram, è arrivata anche la risposta dell'argentino: "Grazie di essermi sempre vicino, Capitano".