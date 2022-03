Chi sarà il prossimo 10 della Juve dopo Dybala?

Già deciso il futuro di Paulo Dybala, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e saluterà la Juventus dopo 7 anni. Inizialmente in bianconero indossò la '21' prima di ereditare la numero 10, maglia appartenuta a tanti campioni nella storia del club. Li ricordate tutti? Eccoli dagli anni Cinquanta a oggi (dati Transfermarkt)

DYBALA E LA JUVE, UNA STORIA TRA JOYA E DOLORI