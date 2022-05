Visibilmente emozionato, l'argentino ha lasciato per l'ultima volta il terreno di gioco dello Stadium al 78' della sfida contro la Lazio per poi ricevere prima l'abbraccio fisico di tutti i suoi compagni e poi quello simbolico dei tanti tifosi. In panchina, poi, Dybala si è lasciato andare anche a qualche lacrima prima di cominciare un giro di campo per ringraziare tutti i presenti e firmare qualche maglia