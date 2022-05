Al 52' di Juventus-Lazio , gli uomini di Maurizio Sarri hanno accorciato le distanze portando il risultato sul momentaneo 2-1. Da calcio d'angolo, a staccare di testa in area più in alto di tutti è stato Patric , ma prima che la palla entrasse in porta, Alex Sandro ha deviato il pallone . Quello del brasiliano della Juve è stato l'ultimo tocco della palla prima che varcasse la linea della porta di Perin e la Lega Serie A ha registrato, nel tabellino ufficiale, autogol del difensore brasiliano della Juventus.

Gol o autogol? Cosa dice il regolamento

Quella tra Patric e Alex Sandro è la classica situazione in cui c'è l'iniziale dubbio su chi si vedrà assegnato il gol, o l'autogol. Il regolamento dice che è autogol del difensore solo quando la deviazione di quest'ultimo è determinante affinché la palla finisca in gol. Se la traiettoria del tiro dell'attaccante (in questo caso di Patric) è diretta verso lo specchio della porta, anche in caso di deviazioni non viene mai assegnato l'autogol al difensore, ma il gol all'attaccante. Nel caso del gol della Lazio, dunque, è stato verificato che il colpo di testa di Patric non sarebbe finito sullo specchio della porta qualora Alex Sandro non avesse deviato il pallone. E quindi è stato assegnato autogol al difensore della Juventus.