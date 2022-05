11/13 ©LaPresse

E ORA... LO SCUDETTO? - Adesso, per Pioli e per il Milan, non resta che sfatare l'ultimo tabù. L'allenatore non ha mai vinto il titolo in carriera, mentre il club rossonero non conquista il tricolore da undici stagioni. Il 18° e finora ultimo scudetto del Milan è arrivato nella stagione 2010/11, con Massimiliano Allegri in panchina. In campo c'era Zlatan Ibrahimovic, che spera di poter festeggiare nuovamente a Reggio Emilia: contro il Sassuolo basterà un punto.