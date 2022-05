In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante neroverde ha assicurato di voler dare tutto per vincere contro il Milan, nel match che varrà lo scudetto: "Noi vogliamo vincere. Vogliamo arrivare decimi e l'unico modo per arrivarci è prendere i tre punti. Ce la giocheremo alla grande". Dionisi: "Milan meritatamente in testa, ma non faremo favori a nessuno. Vogliamo finire bene: sarà una partita difficile ma mi auguro lo sia anche per i rossoneri" Condividi

Lo scudetto si giocherà all'ultima giornata: il Milan capolista affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium, domenica alle 18 (in contemporanea con Inter-Sampdoria). E se qualcuno pensasse che la squadra di Dionisi scenderà in campo senza grandi motivazioni, Giacomo Raspadori, ai microfoni di Sky Sport, ha affermato tutto il contrario: "Ce la giocheremo alla grande. Quando incontriamo squadre che giocano a viso aperto e che hanno il pensiero di vincere la partita si creano spazi. Noi abbiamo calciatori, caratteristiche e idee di gioco per creare tanto e arrivare a fare le partite che ci portano a risultati importanti". Poi aggiunge convinto: "Faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Vogliamo arrivare decimi ed è l'unico modo che abbiamo per arrivarci".

Dionisi: "Non faremo favori a nessuno, vogliamo finire bene" leggi anche Milan-Inter: la quiete prima dello scudetto Queste invece le parole dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, sul match di domenica prossima: "Dobbiamo limitarci a pensare a noi stessi. Non faremo favori a nessuno e penseremo a fare il meglio per noi. La partita di domenica sarà l'ultima di un buon cammino che vogliamo finire bene. Se poi devo parlare del Milan, a oggi, dico che è stata la squadra che più delle altre ha meritato. La classifica parla chiaro: dopo 37 partite, chi è davanti è per merito. Li affronteremo domenica: per noi sarà stimolante e difficile, ci auguriamo che possa esserlo anche per il Milan".