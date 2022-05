Caccia al biglietto: 90mila in coda online

Dalle 10 è cominciata la vendita online sul sito del Sassuolo per la partita di domenica alle 18 contro il Milan. I sostenitori rossoneri hanno preso d'assalto il portale per la partita che potrebbe valere lo scudetto, ma in molti non riusciranno a ottenere il tagliando

Cresce l'attesa per la sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium, che potrebbe regalare al Milan lo scudetto dopo 11 anni di attesa. Questa mattina alle 10 sul sito della società neroverde è cominciata la vendita dei biglietti (la partita è in programma domenica alle 18 in contemporanea con Inter-Samo), ma il portale per l'acquisto dei tagliandi è stato preso letteralmente d'assalto con una coda al momento di circa 90mila persone.

Molti rimarranno delusi perché lo stadio di Reggio Emilia ha una capienza di 21.525 spettatori, ma considerando abbonati e sponsor la disponibilità dei biglietti per i tifosi rossoneri dovrebbe essere di poco superiore ai 15mila tagliandi.

Alle 10.02 è stato prontamente pubblicato un avviso che metteva in guardia che "vista l'elevata domanda per questa partita e la scarsa disponibilità di posti, vi avvisiamo che l'evento potrebbe andare sold out velocemente".

I tifosi del Milan possono acquistare i biglietti della curva ospiti al prezzo di 45 euro, oltre agli altri settori più costossi fatta eccezione per la Tribuna Sud riservata ai tifosi neroverdi (gli abbonati possono acquistare fino a 4 biglietti per quel settore in prelazione).