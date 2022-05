L'attaccante di Spalletti è tornato in Messico: nei prossimi giorni si opererà per risolvere definitivamente il problema alla spalla destra, dopo l'infortunio che si era procurato il 3 febbraio nel corso del match di qualificazione ai Mondiali tra la sua Nazionale e il Panama

Hirving Lozano non scenderà in campo nell'ultima trasferta del Napoli, in programma domenica alle 12.30 a La Spezia: l'attaccante messicano di Spalletti nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla destra. Come spiega il Napoli attraverso un comunicato, Lozano à tornato in patria per risolvere definitivamente il problema che aveva accusato lo scorso 3 febbraio, durante il match di qualificazione ai Mondiali tra la sua Nazionale e il Panama (vinto 1-0).