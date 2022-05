Bodyguard aggredisce cronista alla cena della Roma

Una cena tra i giocatori della Roma in vista della finale di Conference League, con i giocatori che si trovano per “fare gruppo”. Ma che si è conclusa con l’aggressione da parte di un bodyguard a due cronisti, tra cui un collaboratore del “Messaggero”, Gianlunca Lengua. A seguire il ritrovo dei giocatori giallorossi, in piazza de’ Ricci, erano presenti alcuni giornalisti e fotografi, arrivati per documentare con qualche immagine e video la cena. Dopo aver chiesto di poter scattare qualche foto dei calciatori a tavola e dopo aver ricevuto risposta negativa, uno dei cronisti e un fotografo hanno chiesto a una signora affacciata a un balcone di poter entrare nel suo appartamento per riprendere dall’alto la tavolata. Secondo la ricostruzione del “Messaggero” il bodyguard, dopo aver visto la scena, ha aspettato giornalisti e fotografi all’uscita dal portone, e ha aggredito Lengua (che era rimasto sulla strada) che lo stava riprendendo, prendendolo per il collo e strappandogli la camicia, come si vede in un breve filmato pubblicato sul sito di Leggo. Oltre a Lengua il bodyguard ha aggredito anche l’altro cronista che stava uscendo dal portone. Nella ricostruzione del Messaggero si fa riferimento all’esistenza di un video dell’aggressione. L’intervento di due poliziotti presenti sul luogo ha poi riportato la situazione alla calma. La Roma, da noi contattata, si è presa il tempo per verificare l’accaduto prima di rilasciare dichiarazioni.