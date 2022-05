I 12 anni di Agnelli: "Tornare dove ci compete"

Ecco la nota della Juventus: "Fra pochi giorni si concluderà un’altra stagione vissuta sotto la presidenza di Andrea Agnelli , la dodicesima, ma già stiamo pensando alla prossima. Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che ci compete, e che con Andrea Agnelli come Presidente abbiamo occupato per tanti anni, alzando 9 volte la Coppa dello Scudetto, 5 volte la Coppa Italia e altrettante la Supercoppa Italiana. Perché questa è ed è sempre stata la filosofia di Andrea: la vittoria più bella è la prossima . E la prossima, di vittoria, si conquista solo con quelle che sono le caratteristiche del DNA Juve : passione, dedizione, coraggio, forza di volontà e la grinta di chi non molla mai . Fino Alla Fine".

I trofei dell'era Andrea Agnelli

Nei dodici anni della presidenza di Andrea Agnelli, la Juventus si è laureata per nove anni di fila Campione d'Italia, primo scudetto della stagione 2011-12 con Conte in panchina fino all'ultimo con Sarri nel 2019-20. I bianconeri hanno vinto anche 5 volte la Coppa Italia, quattro con Allegri e l'ultima, la scorsa stagione, con Pirlo in panchina. Per 5 volte, la Juventus ha vinto anche la Supercoppa Italiana. Sotto la presidenza di Andrea Agnelli, infine, la squadra bianconera è anche arrivata due volte in finale di Champions League.