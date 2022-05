2/7 ©Getty

Ora la Juve aspetta di riaggiornarsi con Paul Pogba. E molto - per un possibile esito positivo della trattativa - dipenderà dal giocatore stesso. Cioè decidere se accettare un'offerta inferiore rispetto a altre opzioni sul tavolo, accettando però un progetto tecnico che lo vedrebbe centrale. Per il momento Pogba, dopo sei stagioni nuovamente in maglia red devils, ha deciso che non rimarrà in Inghilterra. C'è attesa per capire cosa sceglierà per il proprio futuro.