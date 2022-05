1/10 ©Ansa

LA STAGIONE 2019-20 - Sarri sulla panchina bianconera, è il primo anno di Conte all'Inter, al Milan Pioli è subentrato a Giampaolo e Gattuso ha fatto lo stesso con Ancelotti al Napoli. La stagione si chiude coi bianconeri campioni d'Italia per il nono anno di fila. L'Inter è vicina ma dietro. Milan e Napoli non entrano in Champions League, chiudendo rispettivamente sesti e settimi.