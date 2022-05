1/23

SFIDA MILAN-INTER



A distanza di 12 anni dall'ultima volta lo scudetto si deciderà all'ultima giornata. Il Milan, nella partita in casa del Sassuolo, ha a disposizione due risultati su tre per aggiudicarsi il titolo in virtù degli scontri diretti a favore con l'Inter, costretta a battere la Samp e sperare in un ko dei cugini per confermarsi campioni d'Italia. Questa la situazione a 90 minuti dal termine: