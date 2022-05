Emozione forte, fortissima e lacrime che fanno fatica a essere trattenute. Francesco Magnanelli, 37enne capitano e simbolo del Sassuolo – società che ha scelto quando era in C2 e con cui gioca da ben 17 anni – annuncia il suo addio al calcio giocato in conferenza stampa. “È un percorso iniziato tantissimi anni fa e che calcisticamente adesso si conclude. Sono passati tantissimi anni e ho avuto la fortuna di incontrare persone e questo posto al momento giusto. Sono cresciuto, qui sono arrivato bambino e me ne vado uomo, me ne vado da padre, questa è una cosa molto bella per me". Il centrocampista neroverde poi aggiunge: "Sapete che legame ho con la città e con tutti coloro che lavorano nel Sassuolo, un legame che ho voluto costruire giorno dopo giorno, un legame che ho voluto fortemente anche quando sembrava ci fosse la possibilità di andare via. Ma non l'ho voluto io, la società, i dirigenti e gli allenatori. Certi tipi di carriera non si fanno se non siamo in due, io l'ho voluto fortemente ma dall'altra parte c'era il Sassuolo, la città, la proprietà, la dirigenza: abbiamo fatto un percorso molto bello".