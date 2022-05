Inter vince lo scudetto 2022 se… Le combinazioni

L' Inter ha già conquistato due trofei in questa stagione, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. A 90 minuti dalla fine del campionato, i nerazzurri sono ancora in corsa per lo scudetto e proveranno fino in fondo a confermarsi campioni d'Italia. Dopo la penultima giornata, però, la situazione è rimasta invariata, con il Milan ancora a +2 sulla squadra di Simone Inzaghi. L'Inter ha avuto la forza di andare a vincere per 1-3 a Cagliari con una prova convincente, nonostante già fosse a conoscenza della grande vittoria dei rossoneri a San Siro contro l'Atalanta. Resta ora da giocare una sola partita, con i nerazzurri di scena in casa contro la Sampdoria. Il Milan, invece, farà visita al Sassuolo al Mapei Stadium.

Tutte le combinazioni

approfondimento

Milan vince lo scudetto 2022 se… Le combinazioni

A 90 minuti dalla conclusione del campionato la situazione vede il Milan avanti di 2 punti e con l'ulteriore vantaggio dello scontro diretto a favore, grazie alla vittoria per 2-1 conquistata nel derby di ritorno dopo l'1-1 dell'andata. Un dettaglio non da poco, considerato che potrebbe essere decisivo in caso di arrivo a pari punti. Situazione che si verificherebbe in caso di pareggio dei rossoneri contro il Sassuolo e di contemporaneo successo dell'Inter contro la Sampdoria. Al Milan, dunque, basterebbe un solo punto per escludere aritmeticamente i nerazzurri dalla corsa scudetto, a prescindere da quello che sarà il risultato che otterrà la squadra di Inzaghi nella sua partita. All'Inter, quindi, non resta che battere la Sampdoria e sperare che i rossoneri perdano contro il Sassuolo al Mapei Stadium.