Milan vince lo scudetto 2022 se… Le combinazioni

Dopo la penultima giornata la situazione, in chiave scudetto , è rimasta invariata. Questo, ovviamente, avvantaggia chi è avanti, cioè il Milan , che ora ha tra sé e il titolo di campione d'Italia appena 90 minuti. I punti di vantaggio restano due e adesso ne manca solo uno per festeggiare, con i rossoneri che si sono ulteriormente avvicinati al traguardo grazie al successo ottenuto a San Siro contro l'Atalanta per 2-0. Qualche ora dopo l'Inter ha risposto alla grande, vincendo per 1-3 a Cagliari e tenendo vive le speranze scudetto. Tutto si deciderà all'ultima giornata, con un vero e proprio derby per il titolo tenuto vivo fino alla volata conclusiva. Il Milan sarà di scena in casa del Sassuolo. L'Inter, invece, giocherà a San Siro contro la Sampdoria, con un occhio però a quanto accadrà al Mapei Stadium.

Tutte le combinazioni

approfondimento

Leao e Lautaro superstar: i numeri a confronto

E passiamo ora alle varie situazioni possibili nell'ultima giornata, con i rossoneri che ovviamente hanno il destino nelle loro mani. Al Mapei Stadium, nella sfida contro il Sassuolo, il Milan avrà praticamente due risultati su tre a disposizione per vincere lo scudetto. La squadra di Pioli, infatti, conserverebbe almeno due punti di vantaggio sull'Inter in caso di vittoria. Ma i rossoneri sarebbero campioni d'Italia anche in caso di pareggio. Con un punto il Milan chiuderebbe a quota 84, punteggio che raggiungerebbero anche i nerazzurri in caso di vittoria: il regolamento, però, favorirebbe la squadra di Pioli, in vantaggio negli scontri diretti (pareggio per 1-1 nel derby d'andata e vittoria per 2-1 al ritorno). I rossoneri, infine, potrebbero festeggiare anche in caso di sconfitta contro il Sassuolo, ma in quel caso il loro destino dipenderebbe dall'Inter, dovendo comunque sperare in una mancata vittoria della squadra di Simone Inzaghi contro la Sampdoria.